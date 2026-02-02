Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 22'nin üzerinde değer kazanan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Şubat ayının ilk işlem gününe sert düşüşle merhaba dedi.

Gün içinde düşüşü yüzde 2'yi aşan endeks daha sonra toparlama sinyalleri göstererek 13.660 puana kadar yeniden yükseldi.

Cuma günü tufan gibiydi...



Haftanın ilk işlem gününde endeksin sergilediği performansı değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Bizim borsadaki düşüşün iç ve dış olmak üzere iki yönü var. Dış sebeplerde en önemli etken cuma günü başlayan emtia piyasasındaki tufan'' hatırlatmasında bulundu.

Trump'un açıkladığı aday...

''Cuma günü gümüşün yüzde 30, altının da yüzde 15'ler civarında geri çekilmesi emtia piyasasını altüst etti'' diyen Bilen,

''Diğer taraftan FED başkanıyla ilgili ilgili Trump’ın açıkladığı yeni aday Kevin Warsh yurt dışı piyasalarda tufana yol açtı.

İçeriye baktığımızda ise bir aydır süregelen yükselişi hareketi bazı hisselerdeki kar realizasyonuyla başlayan satışlarla hızlandı.

İçeride gelen satışların diğer bir sebebi de Viop ‘ta marjın kollar çok yüksek seviyeye ulaştı marjın kolunu kapatmak isteyenler hisse tarafında da satış yaptığı düşünülebilir.

Endeksin teknik olarak düzeltme seviyelerinden daha aşırı bir geri çekilmesi şimdilik yok. Bist 100 grafiklerinde 13.250 seviyesinde bir destek var. Şimdilik daha sakin bir piyasa görüyorum. Yani düşüşlerin derinleşmesine şimdilik beklemiyorum.

Tek riskimiz var o da İran-ABD gerginliği. İran’la ilgili görüşmelerde bir netice alınabilirse Borsa İstanbul yönünü yine yukarıya döndürecektir diye düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.