Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2025 yılı sanayi üretimi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Şimşek, katma değerli üretim ve enerji bağımsızlığına odaklanan ekonomi politikalarının somut sonuçlarının alınmaya devam ettiğini vurguladı.

Sanayi üretiminde istikrarlı büyüme

Türkiye'nin üretim potansiyelini güçlendirmeyi hedefleyen ekonomi yönetimi, 2025 yılı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Bakan Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,6 oranında bir artış sergiledi. Bu büyüme, potansiyel büyüme hedeflerini destekleyen ve makroekonomik dengeleri güçlendiren bir gösterge olarak nitelendirildi. Şimşek, uygulanan politikaların üretim çarklarını daha verimli döndürmeye başladığına dikkat çekti.

Yüksek teknoloji ve stratejik sektörlerde ivme

Verilerin en dikkat çekici noktası, üretim kalemlerindeki niteliksel değişim oldu. Bakan Şimşek, yüksek teknolojili ürün üretiminde yüzde 11,4 gibi çift haneli bir artış yaşandığını duyurdu. Bunun yanı sıra sanayinin geleceğine yönelik bir güven göstergesi olan sermaye malları üretimi yüzde 8,5 oranında artarken, enerji bağımsızlığı yolunda kritik öneme sahip olan ham petrol ve doğalgaz çıkarımı kaleminde yüzde 25,6’lık rekor bir yükseliş kaydedildi.

Küresel değer zincirinde güçlü konum hedefi

Hükümetin yatırım, katma değer ve verimlilik eksenli politikalarının süreceğini ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki rolüne de vurgu yaptı. Önceliklerinin küresel değer zincirlerindeki konumu daha da yukarı taşımak olduğunu belirten Şimşek, verimlilik odaklı bu büyüme modelinin sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olacağını ifade etti. Ekonomi yönetiminin, yatırımları teşvik eden ve stratejik sektörleri destekleyen hamlelere önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

