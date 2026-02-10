Son Mühür- Güne yükselişle başlayıp yönünü aşağı çeviren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.800 puan seviyesine kadar geriledi.

Borsa İstanbul'un sergilediği performansı değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul haftaya güçlü bir başlangıç yapmıştı. Bugün daha sakin bir gün seyrediyor. Destek noktası olan 13.643’ün üzerinde tutunmaya devam ediyor'' hatırlatmasında bulundu.



Bilançolar gelmeye başladı...



''12 aylık bilançolar gelmeye başladı. Sınırlı sayıda bilanço gelmesine rağmen gelenler içerisinde karlılıkları pozitif olduğu görülüyor'' diyen Murat Bilen,

''Daha iyi bilançoları için faizlerin bir miktar daha düşmesini beklemek gerekecek. Bankacılık sektöründe de İş Bankası'nın karı oldukça iyi geldi'' ifadelerine yer verdi.



En avantajlı Borsa İstanbul...



''Yurt dışına baktığımızda ise yurtdışında karışık seyir devam ediyor. Emtialardaki türbülans henüz daha sakinleşmiş değil. Altın ve gümüş tarafında yukarı aşağı dalgalanma ile şimdilik zemin arayışına devam ediyor'' diyen Murat Bilen,

''Yurt dışı borsaların da yön arayışı içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Sert yukarı ve aşağı hareketlerle henüz daha net bir trend oluşturabilmiş değiller.

Gelişmekte olan piyasalar genellikle Avrupa ve Amerika Borsaları’na göre daha iyi seyir halindeler. Bunların içerisinde en avantajlı olarak bir süredir Borsa İstanbul’u görüyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde de Borsa İstanbul tarafındaki yükseliş beklentimizi korumaya devam ediyoruz'' mesajı verdi.



Halka arzlarda artış var...



''Son zamanlarda halka arzların sayısında artış var. Yeni halka arz edilen hisse performanslarında 4-5 tavan şeklinde devam eden yukarıyı yönlü hareketlilik bu tarafa da talebi arttırmış durumda'' diyen Bilen,

''Genel anlamda yönün yukarı olduğunu söyleyebilirim. Tabi bir kırılmayı görürsek fikrimizi değiştireceğiz ama şimdilik herhangi bir kırılma sert aşırı bir düzeltme görüntüsü vermediğini söylemek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.

