Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 316,42 puan artışla günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

İnşaat endeksi yüzde 3.99, bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,31 değer kazandı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.13'lük yükselişle 13.855 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitif seyrediyor...



Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.027 dolardan, gram altın 7.049 liradan,

gümüş 81.47 dolardan,

Bitcoin 69.549 dolardan,

Brent petrol 68.25 dolardan işlem görüyor.

