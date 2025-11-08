Son Mühür - Fenerbahçe’de son haftalarda formu düşen Youssef En-Nesyri, art arda kaçırdığı gollerle taraftarın ve yönetimin tepkisini çekti. Faslı forvetin yaşadığı performans düşüşü, devre arasında takımdan ayrılma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan Youssef En-Nesyri, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig’deki Beşiktaş derbisinde önemli gol fırsatlarını değerlendiremeyen Faslı forvet, takımının üstünlüğü yakalamasını engelledi. Avrupa maçlarında da etkisiz bir görüntü çizen En-Nesyri, Viktoria Plzen karşısında savunmalar arasında kaybolarak oyuna katkı sağlayamadı. Son haftalarda sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi olan golcü oyuncu, bitiricilikteki zafiyetleri, düşük mücadele isteği ve konsantrasyon sorunlarıyla taraftarın tepkisini çekti.

Yönetimin, bu performans düşüklüğünün ardından devre arasında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teknik heyet ise En-Nesyri’nin form durumunu yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun, önümüzdeki haftalarda göstereceği performans Fenerbahçe’deki geleceğini belirleyecek. Sarı-lacivertli camiada görüş net: En-Nesyri ya toparlanacak ya da yollar ayrılacak.