Antalyaspor–Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Çetin olarak belirlendi. Karşılaşmada AVAR hakemleri ise Suat Güz ve Mehmet Türkmen. Maçın orta hakemi Cihan Aydın. VAR sisteminde bu mücadelede Alper Çetin görev yaptı.

Alper Çetin'in kariyeri

Alper Çetin 1986 yılında Ankara’da doğdu. Hakemlik kariyerine 2010 yılında adım attı ve Kocaeli Bölgesi Hakemi olarak biliniyor. Süper Lig’de hem saha hakemliği hem de VAR sisteminde görev aldı. Türkiye Kupası ve farklı liglerde tecrübeye sahip. VAR sisteminin Türkiye'deki ilk uygulamalarında yer aldı; bu alanda teknik bilgi ve uygulama açısından deneyimli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Futbol Federasyonu kayıtlarında ve kamuoyunda tarafsızlık ilkesiyle görev yapıyor. Taraftarı olduğu kulüp hakkında resmi veya kesin bir bilgi bulunmuyor. Hakemlik sürecinde disiplinli çalışma biçimiyle dikkat çekiyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası dışında Avrupa kupalarında da görev aldı ve çeşitli önemli karşılaşmalarda VAR hakemi olarak atandı.

Alper Çetin kimdir?

Alper Çetin, 1986 Ankara doğumlu hakemdir. On yılı aşkın süredir profesyonel düzeyde futbol karşılaşmalarında hakemlik yapıyor. VAR sisteminin devreye girdiği dönemde aktif olarak sistemde görev aldı ve ulusal ile uluslararası maçlarda tecrübe kazandı. Kocaeli bölgesinden yetişen Çetin, saha içi yönetiminde disiplinli, teknik ve tarafsız tutumuyla tanınıyor. Taraftar olduğu kulüp hakkında kamuoyuna yansımış bir bilgi bulunmuyor.