Ankara'da 40 yılın en kurak günleri yaşanıyor. Kuraklığın etkisiyle ağustos ayında kurumaya başlayan Kızılca Göleti, 2 ay içinde tamamen kurudu. Ankara'nın Çubuk ilçesi Kızılca Mahallesi'nde bulunan Kızılca Göleti Ankara'da son 40 yılın en kurak yılı yaşanırken kuraklığa teslim oldu.

Köy halkı çürüyen balık kokusundan gölete yaklaşamıyordu

Ağustos ayında kuraklık ve göleti besleyen su kanallarının kapalı olması nedeniyle su, çekilmeye devam etti. Göletteki su henüz tam kurumamışken bile köy halkı çürüyen balık kokusundan gölete yaklaşamıyordu.

Kuraklık sorunun çözülmesi isteniyor

Kuraklığa çözüm bulunamaması ve yağış oranlarında yaşanan düşüş sebebiyle gölet tamamen kurudu. Göletin tamamen kurumasıyla geriye sadece kuraklık görüntüsü kaldı. Kızılca Mahallesi'nde yaşayanlar ve Kızılca Mahallesi Muhtarı Hacı İbrahim Öztürk, göletteki kuraklık sorununun giderilmesini istiyor.