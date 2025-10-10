Son Mühür- İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri ve kan örnekleri alınan ünlü isimlerin işlemleri tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlüler, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü ismi kapsıyor.

Soruşturma derinleşiyor

Operasyona dair yeni detaylar gelmeye devam ederken, gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında yaptığı açıklamada dikkat çeken iddialarda bulundu. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten Erdinç, bazı isimler hakkında incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Erdinç, “Soruşturma derinleşiyor, özellikle bazı oyuncularla ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Elde edilen bulgular ve yapılan test sonuçlarıyla birlikte yeni isimlerin dosyaya dahil edilme ihtimali konuşuluyor.” ifadelerini kullandı.

“Bir erkek oyuncu yasaklı madde kullanıyor”

Gazeteci Emrullah Erdinç, açıklamasında özellikle erkek bir oyuncu hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.



Erdinç, “Edindiğimiz bazı bilgilere göre, bir erkek oyuncu için yapılan ihbarlarda yasaklı madde kullandığına dair iddialar var. Bakalım bu kişilerde gerçekten yasaklı madde tespit edilecek mi, edilmeyecek mi?” dedi.

Kamuoyu Merakla Bekliyor

Geniş çaplı operasyonda yer alan ünlü isimlerin isim isim kamuoyuna yansıması sonrasında, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, alınan numuneler ve ifadeler doğrultusunda yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın gizlilik içerisinde sürdüğünü, ancak labora