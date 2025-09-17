Emekli Albay Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 28 yıl görev yapmış, özellikle özel kuvvetlerde (bordo bereli) 17 yıl hizmet etmiş deneyimli bir askeri lider. Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımları ve siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen Özeller, 16 Eylül'de gözaltına alındı.

1971 doğumlu olan Özeller, ailesi 1905 yılında Üsküp'ten göç etmiş bir ailenin ferdi. Büyük amcası Kemal Doğan Paşa, Atatürk ile birlikte Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkan ekipte yer almış tarihi bir figür.

Orkun Özeller Kimdir?

Öğretmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Orkun Özeller, 1980 yılından itibaren ailesiyle Bursa'ya yerleşti. Bursa Atatürk Lisesi'nde ortaokulu tamamladıktan sonra Askeri Lise'ye devam etti. Harp Okulu'nu bitirerek 1993 yılında teğmen rütbesiyle TSK'ya katıldı.

28 yıllık askeri kariyerinde terörle mücadele operasyonlarında aktif görev aldı. 2003-2006 yılları arasında Kosova'da KFOR (NATO) bünyesinde görev yaparken Alman askerleriyle yaşadığı olay onu tanınır hale getirdi. 2017 yılında İncirlik Üssü'nde ABD'nin DAEŞ'le mücadeledeki rolü için verdiği madalyayı, YPG ile işbirliği yapılması gerekçesiyle reddetti.

Kaç Yaşında?

1971 doğumlu olan Orkun Özeller, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında. LinkedIn profilinde yer alan bilgilere göre, 1994-2021 yılları arasında TSK'da çeşitli kademelerde görev yapmış ve 2021 yılında emekliye ayrılmış.

Nereli?

Özeller'in doğum yeri konusunda çelişkili bilgiler bulunuyor. Bazı kaynaklarda İstanbul doğumlu olduğu belirtilirken, kesin doğum yeri net değil. Ailesi köken olarak Üsküp'ten geliyor ve 1905'te Türkiye'ye göç etmiş. 1980 yılından itibaren Bursa'da yaşamış ve eğitimini burada tamamlamış.

Orkun Özeller Hangi Partiden?

Orkun Özeller'in herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor. Bağımsız bir figür olarak hareket eden Özeller, son dönemde özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sert eleştirileri nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarında milliyetçi söylemler kullanan Özeller, mevcut siyasi duruş ve sığınmacı politikaları konusunda eleştiriler yöneltiyor.

Gözaltı Nedeni ve Son Gelişmeler

16 Eylül 2025 tarihinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Özeller, kendi isteğiyle Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Gözaltının nedeni, sosyal medyada MHP ve Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaştığı eleştirel içerikler olduğu belirtiliyor.

Emekliliğin ardından "İncirlik Ağacı" ve "Sığınmacılar" adlı kitapları yazan Özeller, çeşitli televizyon programlarında ulusal güvenlik konularında yorumcu olarak yer alıyor. Ayrıca liderlik, doğa sporları, paraşüt ve muay thai gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor.