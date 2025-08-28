Son Mühür- Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Uzay ve Kuzey ile tatil için İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’ye gitti.

Son dönemde eski eşi Çağla Şıkel gibi jetsurf sporuna merak saran sanatçı, aldığı kısa eğitimin ardından denize açıldı.

Motor arızası denizin ortasında bıraktı

Eğlenceli başlayan jetsurf denemesi kısa süre sonra beklenmedik bir arıza ile son buldu. Altuğ’un kullandığı sörf tahtasının motoru bozulunca, ünlü şarkıcı denizin ortasında mahsur kaldı. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan bu anlar kısa sürede dikkat çekti.

Oğlu Uzay kahramanı oldu

Babasının zor durumda kaldığını gören 13 yaşındaki Uzay, hiç tereddüt etmeden jetsurf’üne atladı. Genç yaşına rağmen soğukkanlılığını koruyan Uzay, babasını kıyıya kadar çekmeyi başardı. Bu anlar çevredeki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi.

"Hayatını kurtardım"

Kıyıya ulaştıklarında Uzay’ın babasına kahkahalar atarak söylediği “Hayatını kurtardım!” sözleri hem ailesini hem de çevredeki tatilcileri gülümsetti.

Çağla Şıkel ile evlenmişti

Emre Altuğ, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008’de nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki oğlu dünyaya geldi. Yedi yıl süren birliktelik 2015 yılında boşanmayla son bulmuştu.