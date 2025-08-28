2'nci Lig Beyaz Grup'taki ikinci maçında cumartesi günü deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak Altınordu’nun teknik direktörü Namet Ateş, ilk hafta oynanan Erbaaspor mücadelesini değerlendirdi.

İzmir’de 1-1 sona eren karşılaşmada oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten genç çalıştırıcı, “Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim birinci amacımız oyuncu gelişimi.

Oyuncular çok kısa sürede adapte oldular ve uyum sağladılar. Bizi izleyenler, ‘Sahada iyi bir oyun vardı, etkili oyuncular vardı ve skor farklı olabilirdi’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Transfer süreci devam ediyor

Ateş, Altınordu’nun en büyük hedefinin oyuncu gelişimi olduğunu vurgularken, transfer sürecine de değindi. ,

Geçen sezonki kadrodan 20 oyuncuyla yollar ayrıldığını hatırlatan Ateş, sadece gurbetçi stoper Birhan Elibol’un transfer edildiğini ve yeni sezona 17 futbolcuyla girdiklerini söyledi. Ateş, “Transfer süreci devam ediyor” diyerek eksik bölgelerin güçlendirileceğine dikkat çekti.

İskenderunspor maçı için yorum

Altınordu’nun teknik patronu, İskenderunspor maçının yüksek tempoda geçeceğini belirtti: “Rakip tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. İskenderun takımı her zaman oyun oynamaya çalışan bir takımdır.

Biz de aynı şekilde oyunu oynamaya çalışan bir takımız. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.

Cumaya kadar çalışmalarımız sürecek, ilk deplasmanımıza çıkacağız. Her iki takım için de iyi bir maç olacağını öngörüyorum.”

Ali Barak ve Ali Çırak yeni kulüplerinde

Geçtiğimiz hafta takımdan ayrılmaları için izin verilen 9 gurbetçi futbolcudan ikisinin adresi belli oldu. Stoper Ali Çırak, 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekibi Orduspor 1967 ile anlaşırken, sol bek Ali Barak ise aynı grupta mücadele eden Zonguldakspor FK ile sözleşme imzaladı. Her iki oyuncunun da kısa sürede yeni kulüplerinde forma giymesi bekleniyor.

Kurumsal İletişim Direktörü ile yollar ayrıldı

Kırmızı-lacivertlilerde bir ayrılık da yönetim kadrosunda yaşandı. 2021 yılından bu yana görev yapan Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ile yollar ayrıldı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın kararıyla kulüpten ayrıldığı açıklanan Erbesler, son olarak Altınordu Futbol Altyapı Şirketi Müdürler Kurulu’nda kurumsal iletişim müdürü sıfatıyla yer almış ve şirkette hisse sahibi olmuştu.