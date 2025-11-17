Ekim 2025’te siyaset bilimci ve akademisyen Emrah Gülsunar'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündeme oturdu. Gülsunar, takipçilerine “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur?” sorusunu yönelttiği bir anket yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede çeşitli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti ve bazı gruplar Gülsunar’ı hedef göstermeye başladı. Olay hızla büyüdü ve söz konusu anketin farklı yorumlara yol açmasıyla, Gülsunar’a yönelik adli işlem başlatılmıştı.

Emrah Gülsunar Kimdir?

Emrah Gülsunar, Türkiye’de siyaset bilimi ve modern tarih alanlarında tanınan bir akademisyen olarak bilinir. 1987 yılında İstanbul’da doğan Gülsunar, ilk ve ortaöğretimini Bursa’da bulunan Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamladı. Askeri okul sonrası akademik kariyere yönelerek 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve 2011 yılında mezun oldu. Yüksek lisans için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni seçti ve burada siyaset bilimi alanında eğitim aldı. Doktora çalışmalarını ise yine ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca, 2012 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde siyaset bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak görev aldı.

Akademik Araştırma Alanları ve İlgileri

Gülsunar, akademik kariyer boyunca otoriter rejimler, demokrasi kuramları, siyasi düşünce tarihi ve Türkiye’nin modernleşme süreci üzerinde çalıştı. Hem makalelerinde hem de üniversitedeki araştırmalarında bu alanlara ağırlık verdi. Ayrıca çağdaş siyaset teorileri, siyasi dönüşüm ve demokrasi ekseninde akademik analizler üretti. Sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmayarak, yazılarını ve analizlerini çeşitli dergi ve internet sitelerinde yayımladı. Sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna ulaşan Gülsunar, özellikle Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri yorumlayan paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Gündeme Geliş Süreci ve Toplumsal Yansımalar

Emrah Gülsunar’ın ismi, 2025’in Ekim ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sonrası gözaltına alınmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çekti. Venezuela’daki siyasi koşullara atıfla açtığı bir ankette “diktatöryal bir yönetimi devirmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur?” sorusunu yöneltmesi tartışma yarattı. Kendisinin açıklamalarına göre, bu paylaşım teknik olarak bir siyasi tartışma bağlamında ve Venezuela örneğinde ele alındı. Ancak Türkiye’ye yönelik algı yaratılmaya çalışıldığı iddialarıyla hedef gösterildi ve bu nedenle gözaltı süreci yaşandı. Duruşmada serbest bırakılan Gülsunar, sosyal medya ve yazı faaliyetleriyle ileriye dönük olarak hem akademik dünyada hem de kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.