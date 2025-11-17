Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kız kardeşi Arzu Seçer’in vefatı, hem ailesinde hem de Mersin kamuoyunda derin bir üzüntü oluşturdu. Acı haber, Seçer ailesine ve yakın çevresine kısa sürede yayıldı. Arzu Seçer’in cenaze töreni ve kim olduğu hakkında detaylara göz atabilirsiniz.

Arzu Seçer kimdir ve neden öldü?

Arzu Seçer, Vahap Seçer’in kız kardeşi olarak tanındı ve aile çevresi tarafından sevilen bir isimdi. Yaşamı boyunca kamuoyuna fazla yansımayan özel bir hayatı tercih etti. Vefatı sonrasında Mersin’de hem aile yakınları hem de sosyal çevresi tarafından başsağlığı mesajları iletildi.

Arzu Seçer’in biyografisine bakıldığında, özel yaşamını kamuoyundan uzak sürdürdüğü dikkat çekiyor. Aile hayatına ve yakın çevresine önem veren Seçer, sosyal etkinliklerde ve aile organizasyonlarında aktif rol aldı. Eğitim geçmişi ve mesleki yaşamıyla ilgili detaylar ise kamuoyu ile pek fazla paylaşılmadı. Bilinenler arasında, Arzu Seçer’in Mersin’de doğup büyüdüğü, Seçer ailesinin sevilen fertlerinden biri olduğu yer alıyor.

Arzu Seçer’in cenaze programı da duyuruldu. 17 Kasım günü ikindi vakti, Tarsus Güney Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze törenine, başta aile yakınları ve dostları olmak üzere kent protokolünden pek çok isim katılacak. Taziye kabulü, aynı gün içerisinde Sahil Kültür Parkı’ndaki MBB Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu gelişmeyle birlikte, kamuoyunda Arzu Seçer’in hayatına dair daha fazla bilgi araştırılmaya başlandı. Ailesine başsağlığı mesajları iletilmeye devam ediyor.