Son Mühür- Geçtiğimiz yılki meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayan CHP bu yıl meclis yeni yasama yılı açılış törenine katılmama kararı aldığını duyurmuştu.

Parti Meclisi'nde konuyla ilgili oylamada tek muhalif oy veren üyeni Ali Haydar Fırat olduğu öne sürüldü.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı olan Mehmet Uçum'a yakın bir isim olan gazeteci Mehmet Çek'in gündeme getirdiği iddiaya göre,

''CHP'nin Erdoğan'ın konuşma yapacağı TBMM Genel Kurulu'na katılmaması kararına Parti Meclisi'nde muhalif oy veren tek üye Ali Haydar Fırat oldu.

Fırat, Erdoğan'ın konuşmasında CHP grubunun mecliste olmasını savundu.''



Gülsunar'dan truva atı göndermesi...



Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki parti içi muhalefet olan eleştirileriyle dikkati çeken akademisyen Emrah Gülsunar Ali Haydar Fırat'la ilgili iddiaya göndermede bulunarak,

''Rejimle bağlantılı hareket ettiği çok belli bu truva atının bir dakika bile Parti Meclisi'nde durmaması gerekir. Kasım'daki kurultayda gereken yapılacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.