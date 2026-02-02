Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Durmaz’ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dava İstanbul’da görüldü

Kerimcan Durmaz’ın yargılandığı dava, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Durmaz’ın avukatı Müge Doğan katıldı. Sanık Durmaz ise daha önce 8 Ocak’ta tutuklanmış, 20 Şubat’ta tahliye edilmişti.

Savunmadan beraat talebi

Duruşmada savunma yapan avukat Müge Doğan, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini düşündüklerini ifade ederek mahkemeden beraat kararı verilmesini talep etti. Savunmada, Durmaz’ın yasa dışı bahis reklamı yaptığına dair suçlamaların kabul edilmediği vurgulandı.

Mahkemeden zincirleme suç değerlendirmesi

Mahkeme heyeti, kararında sanık Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçunu işlediğine hükmetti. Bu kapsamda Durmaz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adli kontrol kararı devam edecek

Mahkeme ayrıca, sanık hakkında daha önce uygulanan “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

İddianamede toplumsal etki vurgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı suçtan zarar gören olarak yer aldı. İddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında rol alarak bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği ifade edildi.

Görüntüler ve söylemler dosyaya girdi

İddianamede yer alan değerlendirmede, yasa dışı bahis sitelerine ait reklamların led ekranlarda yansıtıldığı sırada Durmaz’ın arkasını dönmesinin, görüntüleri görmediği iddiasını zayıflattığı kaydedildi. Ayrıca, aynı anlarda “hani casinolar falan” şeklindeki ifadelerin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi.

Savcılık 5 yıl 3 aya kadar hapis istemişti

Hazırlanan iddianamede, Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde aynı suçu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme, talep edilen cezanın altında hüküm kurarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına karar verdi.