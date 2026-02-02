İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin kişisel eşyalarının yağmalandığı, dolaplara ve ranzalara taciz içerikli yazılar yazıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma bakanlığın şikayetiyle başlatıldı

2025 yılı yaz aylarında meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı “suçtan zarar gören” olarak yer alırken, aralarında yurtta kalan öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı. Olaylarla bağlantılı 4 kişi ise şüpheli olarak iddianameye girdi.

Tadilat döneminde kalan işçilerin yurtta konakladığı belirtildi

İddianamede yer alan bilgilere göre, Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nun yanı sıra Merkez Efendi ve Vali Muammer Güler Öğrenci Yurtlarında yaz aylarında yapılan tadilat çalışmaları sırasında bazı işçilerin yurtlarda konakladığı aktarıldı.

Yaz tatili döneminde yurtta kalacak öğrenciler için dolapların kilitlenerek yurt yönetimine teslim edildiği, ancak bu dolapların kilitlerinin kırıldığı, eşyaların karıştırıldığı ve bazı eşyaların çalındığı ifade edildi.

İç çamaşırlarına çizimler yapıldı, öğrenciler mesajlarla rahatsız edildi

İddianamede, bazı öğrencilere ait iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, ranzalara sosyal medya hesaplarının yazıldığı ve kamu malına zarar verildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca öğrencilerin kişisel eşyaları arasında bulunan GSM hatları üzerinden mesaj gönderildiği ve öğrencilerin rahatsız edildiği tespit edildi.

Telefonlarda fotoğraflar bulundu, kamera kayıtları incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında sanıklardan Mohamadamın R.’nin cep telefonunda, öğrencilere ait iç çamaşırı ve pijamaları giydiği fotoğrafların bulunduğu iddianamede yer aldı.

Öte yandan, olaylara ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesinin, işçilerin yurtta uzun süre çalışmış olması nedeniyle zaman aldığı belirtildi.

Kamera kayıtları fiziki olarak savcılığa ulaştırıldıktan sonra bilirkişi görevlendirildi. Kamera görüntülerinin uzunluğu nedeniyle incelemenin devam ettiği, ancak dosyada mevcut delillerle yeterli şüphe oluştuğu gerekçesiyle iddianamenin düzenlendiği aktarıldı.

Sosyal medya paylaşımları delil olarak dosyaya girdi

İddianamede, sanık Orhan D.’nin kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yurt ranzalarına yazı yazdığı anlara ait görüntüleri paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların suçlamaları kabul etmemesine rağmen, medyada yer alan ve dosyaya giren görsellerin delil niteliği taşıdığı ifade edildi.

1 sanık için 21 yıla kadar hapis istendi

Hazırlanan iddianamede sanık Hacı Ü. hakkında;

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık

Kamu malına nitelikli zarar verme

başta olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 8 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 3 sanık hakkında ise;

Kamu kurumundaki eşya hakkında hırsızlık

Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinden nitelikli hırsızlık

Mala zarar verme suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame kabul edildi, yargılama başlıyor

Hazırlanan iddianame, Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.