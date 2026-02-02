Türk Eczacıları Birliği’nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Birlik binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan TEB Başkanı İrfan Demirci, eczacıların hak ve çıkarları için mücadele ederken toplum ve halk sağlığına katkı sunmayı temel görev olarak gördüklerini ifade etti.

Demirci, köklü sağlık meslek örgütlerinin halk sağlığı ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri açısından kritik rol üstlendiğini belirterek, eczacılığın bilimsel temelli ve halk sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

“Güçlü sağlık sistemi eczacısız olmaz”

Halk sağlığında ilaca kesintisiz, güvenli ve kolay erişimin önemine dikkat çeken Demirci, “Güçlü bir sağlık sistemi, ancak mesleğini sürdürülebilir koşullarda icra edebilen, bilimsel bilgiye dayalı hizmet sunan ve kamusal sorumluluğu tanımlanmış eczacılarla mümkündür” dedi.

Sağlığa ayrılan pay eleştirisi

Türkiye’de sağlık harcamalarının arttığını ancak bütçeden sağlığa ayrılan payın OECD ülkeleri arasında düşük seviyede kaldığını savunan Demirci, bu payın vatandaş lehine artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yeni ve yenilikçi ilaçlara erişimde Avrupa’nın gerisinde olduğunu belirten Demirci, artan nüfus, yaşlanan toplum ve kronik hastalık yükünün sağlık harcamalarını büyüttüğüne işaret etti.

İlaç fiyatlandırma politikaları ve geri ödeme sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Demirci, geçen yıl eczanelerde yaklaşık 504 milyon reçetenin işlem gördüğünü açıkladı. İlaca erişimde kalıcı çözümün, kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir modelle mümkün olacağını söyledi.

Eczanelerde aşılama önerisi

Demirci, eczanelerin birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı bir unsuru olabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Gelişmiş birçok ülkede 1 milyar 800 milyon insan eczanelerde aşılanıyor. Türkiye’de de grip, Kovid ve diyabet aşıları gibi konularda eczacıların sisteme katkı sunabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, aktarlara yetki belgesi verilmesi, eczanelerde aşılama uygulaması ve ilaca erişim başlıklarında yöneltilen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.