Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Ocak 2021’de Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya ait olduğu belirtildi. Görüntülerin, Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakasıyla ilgili olduğu, çocuğun Portekizce konuştuğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Türkiye ile ilgisi bulunmuyor

Açıklamada, paylaşılan görüntülerin Türkiye’ye ya da Türk bir çocuğa ait olmadığı net şekilde vurgulandı. Söz konusu içeriğin daha önce de gündeme getirildiği ve ilgili kurum tarafından yalanlandığı hatırlatıldı.

Kasıtlı dezenformasyon uyarısı

Merkez, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasının kasıtlı bir dezenformasyon girişimi olduğuna dikkat çekerek, kamuoyunun bu tür asılsız iddialara karşı dikkatli ve hassas olması gerektiğini bildirdi.