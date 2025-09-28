Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine eşlik eden 20 gazetecinin dönüş yolunda sorduğu ve sormadığı sorular medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin açıklamalarıyla tartışma konusu olmuştu.

Soruların kendisine daha önceden geldiğini duyuran Bildirici'nin iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yer alan gazetecilerin durumu tartışma konusu oldu.

Sözcü Tv'nin yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, söz konusu gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında gazeteci olarak değil, mürettebat olarak görülmesi gerektiğine işaret etti.



Bunlar ABD'ye gezmeye gitmişler...



''Uçakların yakıt ağırlığı içindeki yolcuya göre değişir. Bu arkadaşları hiç taşımasalardı daha az benzin yakarlardı.'' hatırlatmasında bulunan Emre,

''Zaten soru falan sordukları yok. Bunlar neden gitmişler ABD'ye? Gezmeye gitmişler. Orada herhalde bir yerlerde pizza yediler, biftek yediler, etrafta gezdiler. Bedavaya da uçaktan geri dönmüşler. Netice itibarıyla gazeteci niye var orada? Soru sormak için var. Soru sorulmadığına göre bu insanlar Cumhurbaşkanı'nın uçağı neden taşımış?'' diye sordu.