Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli sürecinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağın görevlendirildiğini duyurdu. Kalp grefti, İstanbul’dan Ankara’ya en kısa sürede ulaştırıldı.

Zamanla yarışıldı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, nakil sürecinde zamanla yarışıldığı vurgulanarak, kalp greftinin hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Bir kalp, bir umut, bir hayat

Açıklamada, “Acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için kalp greftini zamanla yarışarak Ankara’ya ulaştırdık. Bir kalp, bir umut, bir hayat. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.