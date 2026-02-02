Son Mühür- AK Parti’ye geçtiğimiz haftalarda katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın emekli maaşlarına ilişkin açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tepki çeken sözlerle ilgili olarak AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü.

Emeklilere yönelik ifadeler gündem oldu

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir televizyon programında emekli maaşlarına yönelik eleştirilerde bulunan vatandaşları hedef alan ifadeler kullandı.

Çakır, 20 bin liralık emekli maaşının tartışılmasını doğru bulmadığını belirterek, Türkiye’nin çevresindeki güvenlik risklerine dikkat çekti. Açıklamalarında jeopolitik tehditleri vurgulayan Çakır’ın kullandığı dil, özellikle emekli kesimi başta olmak üzere çeşitli çevrelerin tepkisini çekti.

Şamil Tayyar: “Açıklamalar kabul edilemez”

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakır’ın sözlerini eleştirdi. Tayyar, bu açıklamaların parti içinde de rahatsızlık yarattığını savunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetiminin de durumdan memnun olmadığını ifade etti.

Tayyar paylaşımında ayrıca milletvekilliği seçim sistemiyle ilgili görüşlerini de dile getirdi. Mevcut yapının seçmen iradesini yeterince yansıtmadığını savunan Tayyar, dar bölge seçim sistemi önerisini yeniden gündeme getirdi ve bu sistemin Meclis’in etkinliğini artıracağını belirtti.

AK Parti kulislerinde rahatsızlık iddiası

Çakır’ın açıklamalarının ardından AK Parti içinde söylem birliği ve parti disiplini konularının yeniden tartışılmaya başlandığı belirtiliyor. Parti yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde Çakır’ın çıkışının partiye zarar verdiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı öne sürülüyor.

Çakır’ın tartışma yaratan sözleri

Hasan Ufuk Çakır, katıldığı programda emekli maaşlarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre’de yaşamıyorsun. Bir yanda Yunanistan, diğer yanda Ermenistan, aşağıda Suriye var. Tehditler ortadayken bunları görmezden geliyorsunuz.”