Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bir delegenin polislerin kılık kıyafetine yönelik dile getirdiği eleştirilere yazılı bir açıklama ile karşılık verdi. EGM, söz konusu açıklamasında, Türk Polis Teşkilatı'nın yasalara bağlı kalarak görev yaptığını ve hiçbir şahsın teşkilat üzerinde denetim yetkisinin bulunmadığını belirtti. Yapılan açıklama, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacı taşıdığı vurgusuyla yayımlandı.

Asılsız ithamlar ve hukuki adımlar

EGM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bir delegenin, maçlarda görev alan polis personeline yönelik "hadsiz, asılsız ve yakışıksız" ithamlarda bulunduğunu ifade etti. Bu tür açıklamaların kamuoyunu yanlış yönlendirmemesi için açıklama yapma gerekliliği doğduğunu belirten EGM, çevik kuvvet personelinin görevlerini, ilgili yönetmeliklere uygun şekilde belirlenen üniformalarla yerine getirdiğini vurguladı. EGM, konuşmacının iddia ettiği gibi müsabakalarda 40-45 bin personelin görevlendirildiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını da net bir dille reddetti.

Emniyetin yetki ve sorumluluk alanları

Emniyet Teşkilatı'nın görev ve yetkilerinin tamamen yasal zeminlere dayandığını hatırlatan EGM, Türk Polis Teşkilatı'nın Anayasa, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde hareket ettiğinin altını çizdi. Açıklamada, "Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir" denilerek, delegenin açıklamalarına kesin bir tavırla karşı çıkıldı. Ayrıca, EGM, bu hadsiz ve asılsız iddiaları dile getiren şahıs hakkında yasal süreç başlatarak suç duyurusunda bulunulduğunu da kamuoyuna bildirdi. Bu adımla, teşkilatın itibarını koruma ve asılsız iddiaların önüne geçme kararlılığı gösterilmiş oldu. EGM'nin açıklaması, spor camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve polis teşkilatının görevine yönelik spekülasyonlara mahal vermeyeceği mesajını verdi.