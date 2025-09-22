İstanbul Büyükçekmece'de, toplam değeri yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira olan 144 villanın sahte raporlar ve rüşvet karşılığında inşa edildiği iddiasına ilişkin yürütülen dava sürüyor. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanık yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Serkan Kayasel ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Tutuklu sanık Burak Aldanmaz ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme ara kararını verdi, bir sanık tahliye edildi

Sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Serkan Kayasel'in cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi ve adli kontrol şartı uyguladı. Öte yandan, sanık Burak Aldanmaz'ın tutukluluk hali devam ederken, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararları da geçerliliğini koruyor. Mahkeme, dosyada bulunan eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.

İddianamede ağır suçlamalar yer alıyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanığı kapsıyor. İddianameye göre, "4 Mevsim İstanbul" projesinden konut alan mağdurlar, depreme dayanıklı ev vaadiyle kandırıldı. İddianamede, İmar Kanunu'na aykırı, olası bir depremde yıkılma riski taşıyan, ruhsatsız, temelsiz ve zemin etüdü yapılmamış 144 villanın inşa edildiği belirtiliyor. Mağdurların dolandırılması sürecinde, belediye personeli ve yapı denetim firmaları tarafından sahte belgeler düzenlendiği ifade ediliyor.

Rüşvet ve sahtecilik iddiaları gündemde

İddianamede, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın mesajlaşmalarının incelendiği ve belediye ile yapı denetim firmalarındaki görevlilerin rüşvet almak, müteahhit firma çalışanlarının ise rüşvet vermek suretiyle bu suçları işledikleri öne sürülüyor. Bahsi geçen yapı denetim firmalarının, yasal zorunlulukları olan denetim ve belge düzenleme işlerini sahte evraklarla geçiştirdikleri, temelsiz ve ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri belirtiliyor. Raporlarda vatandaşların ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının bulunduğu aktarılıyor.

Usulsüz yapıların değeri milyarlarca lira

Hazırlanan iddianamede, "4 Mevsim İstanbul" projesi kapsamında inşa edilen 144 usulsüz villanın tahmini piyasa değeri de yer alıyor. İnternet üzerindeki açık kaynaklara göre, her bir villanın değerinin 60 milyon liranın üzerinde olduğu, bu durumda projenin toplam değerinin yaklaşık 8 milyar 630 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

Sanıklar için talep edilen cezalar yüksek

İddianame, sanıklar için ciddi hapis cezaları talep ediyor. Sekiz sanık hakkında, "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "yapı denetim görevine muhalefet", "ticari dolandırıcılık", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık için ise aynı suçlamalardan 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.