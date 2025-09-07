Aydın'ın Çine ilçesinde avlanırken iddiaya göre kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti. Olay, Doğanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile avlanmak için araziye çıkan Ümit Kafkas bir anda fenalaştı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kafkas'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ön incelemede şahsın kalp krizi geçirmiş olabileceği öngörüldüğü bilgisine ulaşılırken, Kafkas'ın cansız bedeni gerekli olay yeri çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenilen Kafkas'ın ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.