Son Mühür- Emlak vergisinin ikinci taksiti için ödeme süresi daralıyor. 1 Aralık’a sadece 5 gün kaldı. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde, yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Uzmanlar, tapu sahiplerine son gün telaşına düşmeden ödeme işlemlerini yapmalarını öneriyor.

Borç sorgulaması nasıl yapılır?

Emlak vergisi borcunu öğrenmek için vatandaşların iki farklı yöntemi kullanması mümkün:

E-Devlet üzerinden hızlı sorgulama: E-Devlet sistemine giriş yaparak, emlak vergisi borcunuzu hızlıca öğrenebilirsiniz.

Belediyenin Mali Hizmetler Birimi’ne başvuru: Belediyenin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek yüz yüze bilgi alabilirsiniz.

Gecikme faizinin günlük olarak işlendiği göz önünde bulundurulduğunda, borç sorgulamasının erkenden yapılması tavsiye ediliyor.

2026 için vergi artışları görüşülüyor

Emlak vergisinin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 2026 yılı için yapılması planlanan vergi artışlarıyla ilgili düzenlemeler, TBMM’de görüşülmeye başlanacak. Bu nedenle, 2025 ve 2026 yılına dair hak ve yükümlülükler birçok vatandaş için büyük bir önem taşıyor.

Emlak vergisinden kimler muaf?

Emlak vergisinden muafiyet hakkı, belirli gruplar için geçerli. İşte muafiyetten yararlanabilecek kişiler:

Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

Sadece emekli maaşıyla geçinen emekliler

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

Emekliler için "çalışmama" şartı

Emekliler, emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için aktif iş hayatında bulunmamaları gerekmektedir. Çalışan ya da ticari faaliyette bulunan emekliler bu haktan yararlanamaz. Ancak, iş hayatını tamamen sonlandırmış emekliler, muafiyetten yararlanabilir. Ayrıca, geçen yılki mevduat faizi ve temettü gibi gelirlerin toplamı 230 bin TL'yi aşmamalıdır.

Yeni emekliler için muafiyet başlangıcı 2026

Bu yıl emekli olan vatandaşlar, 2025 yılına ait emlak vergisini ödemek zorunda olacak. Ancak, emeklilik muafiyet hakları sadece 2026 yılından itibaren geçerli olacak.

Kiraya verilen tek evde muafiyet detayı

Ev sahiplerini ilgilendiren bir başka önemli düzenleme de kiraya verilen evlerde muafiyetin durumu:

Muafiyet var: Tek evini kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar, emlak vergisinden muafiyetten yararlanmaya devam edebiliyor.

Muafiyet yok: Tek evini kiraya verip kendi evinde kira ödemeyen (lojman, aile yanında vb.) kişiler emlak vergisi ödemek zorunda.

Satılan evde vergi yükümlülüğü kimde?

Bu yıl satılan evlerde emlak vergisi yükümlülüğü şu şekilde:

Eski sahibinin sorumluluğu: Bu yıl satılan evlerde, vergi yükümlülüğü eski sahibine aittir.

Yeni alıcının sorumluluğu: Yeni tapu sahibi, vergi ödemeye 2026 yılında başlayacaktır.

Yeni tapu sahiplerinin yıl bitmeden belediyeye bildirimde bulunması gerekiyor. Tapu tescili yılın son üç ayında yapıldıysa, tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim yapılması gerekiyor. Süresinde bildirim yapılmaması halinde cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

5 günlük kritik süre başladı

Tapu sahipleri için geri sayım başladı. 5 gün içinde emlak vergisi ödemeleri yapılmazsa, gecikme faizi ve cezalar devreye girecek.