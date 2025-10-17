Son günlerde altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcıların odağında yer aldı. Bir ay içerisinde 1 kilogram altının kazandırdığı para, ekonomik gündemde dikkat çeken başlıklar arasında öne çıktı. Hem küresel gelişmeler hem de yurtiçi dinamikler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu.

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, altın fiyatlarının neden yükseldiğini ve son bir ayda elde edilen kazancın ne kadar olduğunu merak ediyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar, Merkez Bankalarının faiz politikaları, jeopolitik riskler ve iç piyasadaki arz-talep dengesi altın fiyatlarının artışında öne çıkan faktörler arasında.

Altında Bir Ayda Kaç Lira Kazanç Sağlandı?

Kuyumcu verilerine göre, 15 Eylül 2025’te 1 kilogram altının fiyatı 4 milyon 929 bin TL olarak kaydedildi. Bir ay sonra, yani 15 Ekim 2025’te ise 1 kilogram altının fiyatı 5 milyon 787 bin TL’ye ulaştı. Kısa zaman zarfında yaklaşık 858 bin TL’lik değer artışı yaşandı. Özellikle gram altın 17 Ekim itibariyle 5.910 TL’ye çıkarak tarihi zirvesini gördü. Kapalıçarşı’da çeyrek altın, 10 bin TL’yi aşarak rekor kırdı.

Uzmanlar, mevcut yükselişte küresel ekonomik belirsizlikler, Ortadoğu’da yaşanan gerilim ve uluslararası merkez bankalarının faiz kararlarının belirleyici olduğunu değerlendiriyor. Özellikle ons altın fiyatında devam eden yükseliş eğilimi yıl sonuna kadar yeni rekorların kırılmasına neden olabilir.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Teknik Detaylar

Altın fiyatlarında dalgalanmanın ana sebepleri küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyonist baskılar olarak öne çıkıyor. Ekonomistler, Türkiye’deki enflasyon oranı, faizlerdeki değişim ve döviz piyasalarının altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini söylüyor. Son veriler gram altının 6.125–6.200 TL aralığında işlem gördüğünü; çeyrek altının ise 10.040–10.145 TL aralığında satıldığını gösteriyor.

Kapalıçarşı’da işlem gören altın miktarı ve fiyatları, piyasa hareketliliğinin en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Yatırımcılar özellikle jeopolitik risklerin ve Merkez Bankalarının para politikalarının altın piyasasına etkisini yakından izliyor.

Yatırımcılar son bir ayda altın piyasasında tarihi bir kazanç elde etti. Teknik göstergeler ve ekonomik tablo, altının güvenli liman olma özelliğini bu dönemde yeniden öne çıkardı.