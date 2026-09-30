Finans sektöründe son günlerin en çok merak edilen mülkiyet transferi iddialarından biri daha resmi platformlara taşındı. Kamu bankacılığının önemli aktörlerinden biri konumundaki Emlak Katılım, faaliyet ağını genişletmek amacıyla bünyesine katmayı planladığı üç farklı özel şirketin hisse transferleri adına hukuki onay merciilerine başvurduğunu yatırımcılarına duyurdu.

EMLAK KATILIM HANGİ FİNANS ŞİRKETLERİNİ BÜNYESİNE KATIYOR?

Piyasaların yakından takip ettiği pay geçişi operasyonuna göre; Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yönetimi, sektördeki şirketlerden Birevim Tasarruf Finansman AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin tüm kontrolünü eline almak üzere harekete geçti. Söz konusu markaların hisselerinin el değiştirebilmesi ve sürecin yasal zemine oturması maksadıyla, devletin rekabeti denetleyen merciine gerekli evraklar sunularak resmi izin prosedürü başlatıldı.

REKABET KURUMU SÜRECİ VE KAP BİLDİRİMİNİN DETAYLARI

Satın alma girişiminin hukuki boyutu ve güncel takvimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarıldı. Eylül ayı içerisinde daha evvel 17 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde ön bilgilendirmesi yapılan mülkiyet devri görüşmelerinde nihai izin aşamasına geçildiği vurgulandı.

Kurumun yetkili kanalları üzerinden paylaşılan ve tırnak içinde aktarılan resmi duyuru metninde şu cümleler kullanıldı:

"Bankamız tarafından daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarını takiben Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."