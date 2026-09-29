İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dosyada yer alan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verilirken, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İddialar reddedilmişti

Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un isimleri, soruşturma kapsamında tasfiye edilen fonlarla bağlantılı olarak daha önce de gündeme gelmişti. Bazı haberlerde Melis Sandal’ın söz konusu fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon liralık çıkış yaptığı öne sürülmüş, ancak yapılan hukuki açıklamada bu iddia reddedilmişti. Açıklamada, iki ismin fon sürecinden kazanç sağlayan değil, yatırımlarına erişemeyen ve maddi kayıp yaşayan yatırımcılar olduğu savunulmuştu.