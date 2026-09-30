Fon soruşturmasına ilişkin yürütülen süreçte yeni bir karar alındı. Edinilen bilgiye göre; aralarında yatırım, bankacılık ve faktoring alanında faaliyet gösteren 5 şirket TMSF’ye devredildi.

TMSF’ye devredildiği bildirilen şirketler şöyle:

Tera Yatırım

Destek Yatırım Bankası

Hedef Yatırım Bankası

Destek Finans Faktoring

Tera Finans Faktoring

Fon soruşturmasında yeni aşama

Eylül ayında yatırım fonları ve sermaye piyasalarına ilişkin başlatılan kapsamlı incelemelerin ardından yaşanan bu gelişme ile soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. SPK daha önce çok sayıda yatırım fonunda işlemleri durdurmuş ve bazı fonlar için tasfiye sürecini başlatmıştı.