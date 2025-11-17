Son Mühür- Konserin finalinde dinleyicilerine teşekkür ettiği sırada gerçekleşen hareket, şarkıcının bir an düşme tehlikesi yaşamasına neden oldu. Olayın ardından sahnedeki kontrolünü yeniden sağlayan İğrek, duruma anında tepki gösterdi.

“Gerçekten tekme atarım”

Sanatçı, tehlikeli davranış karşısında hayranına dönerek net bir uyarıda bulundu. İğrek’in sözleri şöyle oldu:

“Bak gerçekten tekme atarım, niye böyle yapıyorsun? Düşüyordum. Bir daha sakın yapma.”

Bu çıkış, hem sahnedeki güvenlik riskine hem de konserlerde sanatçı-hayran sınırlarının önemine dikkat çeken bir uyarı niteliği taşıdı.

Sosyal medyada gündem oldu

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, birçok kullanıcı sanatçının tepkisini haklı bulduğunu ifade etti. Konserlerde güvenlik kurallarına uyulması gerektiğini belirten yorumlar öne çıktı.