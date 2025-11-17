Son Mühür- TRT 1’in popüler dizisi Teşkilatın 6. sezonunda Hilal karakteriyle yer alan Rabia Soytürk, Kuruçeşme’de bir mekandan ayrılırken görüntülendi. Genç oyuncunun özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları kadar, gecedeki tarzı da dikkat çekti.

Araca binerken zor anlar

Derin dekolteli kombiniyle objektiflerin odağı haline gelen Soytürk, soru almadan hızlıca aracına yöneldi. Araca biner binmez üstünü toparlamaya çalışan oyuncu, görüntü vermemek için çaba gösterse de kameraların dikkatinden kaçamadı.

Muhabirin talihsiz zoom’u olay oldu

O sırada bir muhabirin zoom fonksiyonunu yanlış kullanması sonucu ekrana yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bu durum oyuncuyu zor durumda bıraksa da Soytürk olay karşısında sakinliğini koruyarak profesyonel bir tavır sergiledi.