Son Mühür / Yiğit Uzun - CHP milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül hakkında yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması yeni bir boyut kazandı. İranlı iş insanı Hüseyin Azari’nin 250 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başlattığı sürecin ardından, bu kez Sarıgül ailesinden bir ismin de mağdur olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sarıgül ailesine ait 24 Ayar Madencilik A.Ş.’nin yüzde 50 ortağı olan Emine Sarıgül (Mustafa Sarıgül’ün kardeşinin eşi), kendi hisselerini Emir Sarıgül’ün yönlendirmesiyle devrettiğini belirterek emniyete başvurdu.

“Aileden olduğu için güvendim”

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, Emine Sarıgül ifadesinde Emir Sarıgül’e güvenerek büyük bir hata yaptığını söyledi. Sarıgül, “Emir bana, vereceğim hisseler karşılığında 2 milyon 500 bin dolar nakit ödeme yapılacağını söyledi. Daha sonra 10 milyon lira civarında bir parayı Erzincan’a getirdiler. Bu paranın şirket borçlarını kapatmak için kullanıldığını söylediler.” dedi.

Kendisine vaat edilen bedelin tamamını alamadan hisse devrini yaptığını belirten Sarıgül, “Emir Sarıgül’ün akrabam olması ve güvence vermesi nedeniyle satış bedelinin tamamını almadan hisseleri devrettim. Bana geri kalan paranın kısa sürede ödeneceğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

“Hüseyin Azari’yle görüşmemi engelledi”

Emine Sarıgül, daha sonra yatırım ve alacaklarıyla ilgili süreci görüşmek üzere İstanbul’a geldiğini, ancak Emir Sarıgül’ün kendisini Hüseyin Azari ile görüşmekten alıkoyduğunu belirtti.

“Emir bana, ‘Sen sakın görüşme, Hüseyin Bey sadece bana güvenir’ dedi. Bu nedenle doğrudan iletişim kuramadım.” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

250 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

İranlı iş insanı Hüseyin Azari’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, Sarıgül ailesinin İstanbul’un merkezi noktalarındaki taşınmazlar ve Erzincan’daki maden hisseleri üzerinden yatırım vaadiyle 250 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilmişti.

Azari’nin ifadesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emir Sarıgül hakkında soruşturma başlatılmış, Sarıgül’ün bu süreçte sadece yabancı yatırımcıyı değil, ailesinden Emine Sarıgül’ü de mağdur ettiği ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Emine Sarıgül’ün yeni deliller ve belgeler sunduğu, sürecin önümüzdeki günlerde genişletileceği öğrenildi.