Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM’nin 81’inci Genel Kurul kapsamında New York’ta katılacağı programların arasında iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması başlıkları üzerine konuşacak.

Erdoğan, program kapsamında New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni’ne katıldı. Açılışta yaptığı değerlendirmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, iklim değişikliğinin insanların faaliyetleri nedeniyle yaşanan en net eki olduğunu belirterek çözüm için ise sistemlerin ve insan zihninin değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Emine Erdoğan sosyal medyada hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“New York İklim Haftası 2026’nın Açılış Töreni’nde, ortak evimiz dünya için sorumluluk üstlenen değerli isimlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum.

İnsan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olan iklim değişikliği karşısında izlenecek yolu değerlendirdik.



İnanıyorum ki çözüm, atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltmaktan; sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirmekten geçiyor.

Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.

Bu anlayıştan doğan Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getiriyor.

Küçük adımların yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini gösteriyor.



İşte bu nedenle Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesi için dayanışmamızı büyütmeliyiz.

New York İklim Haftası’nın, yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum.”