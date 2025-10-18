Son Mühür/ Emine Kulak - Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, Belediye Başkanı Behice Ünsal’ın Sancaklı Köyü yolundaki molozlarla ilgili sosyal medyada paylaştığı videoya tepki gösterdi. Ünal, Ünsal’ın molozlarla ilgili isyanını “çevre bilinci açısından olumlu” bulsa da, Karşıyaka’nın merkezinde günlerdir toplanmayan çöp yığınlarına dikkat çekti.

MOLOZ PAYLAŞIMIYLA YETİNİLDİ, ASIL SORUN GÖRMEZDEN GELİNDİ

Ünal, “Sayın Ünsal, ekiplerine molozun içinden isim aratıp suçlu bulmaya çalışıyor. Oysa bugün Karşıyaka’da çöp toplanmıyor, hizmet üretilmiyor, vatandaş belediyeden beklediği en temel hizmeti alamıyor” diyerek, belediyenin sorumluluğunu sorguladı.

KARŞIYAKA’DA HİZMETTEN UZAKLAŞMA VE VATANDAŞ TEPKİSİ

Ünal, “Caddelerde çöp kokusu, sokaklarda moloz yığınları, park ve yeşil alanlarda bakımsızlık hakim. Vatandaş haklı olarak tepki gösteriyor ama belediye yönetimi sorumluluğu sürekli başkalarına yüklüyor” ifadelerini kullanarak, Karşıyaka’nın hizmet kalitesindeki düşüşe vurgu yaptı.

SORUMLULUK VE CEZA ÇAĞRISI

Ünal, Başkan Ünsal’a yönelik olarak, “Karşıyaka’yı bu hale getiren kendisine ne ceza yazacak?” sorusunu yönelterek, belediye yönetiminin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.