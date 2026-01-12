Son Mühür- Milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalıştığı süreçte iktidar sadece en düşük emekli aylığı alanlara ses vermiş ve en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartmıştı.

Gelen tepkilerin ardından emeklilerin karnını olmasa bile kültürel açlığını doyuracak adım geldi.

Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete,

''Emekliler için 2026 yılına özel tüm emeklilere,

Emekli Sandığı , SSK, Bağ-Kur fark etmeksizin müze, ören yeri ve devlet tiyatroları tamamen ücretsiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.



Hangi Hizmetler Ücretsiz Oldu?



Müze ve Ören Yerleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm müzeler ve tarihi alanlar.

Devlet Tiyatroları: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı sahnelerdeki oyunlar.

Milli Parklar: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tabiat parkları.



Özel tiyatrolar kapsam dışında...



''Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan bazı haklar, yaş sınırı olmaksızın tüm emeklilere tanındı' diyen Dilek Ete,

''Burada dikkat edilmesi gereken nokta, uygulamanın “Özel İşletmeler” için geçerli olmadığıdır. Yani özel tiyatrolar veya özel müzeler bu kapsamın dışındadır.

Emeklilerimizin mağduriyet yaşamaması için gidecekleri yerin “Kültür ve Turizm Bakanlığı”na bağlı olup olmadığını önceden kontrol etmeleri veya kapıda “Müzekart Geçerlidir” ibaresini aramaları önemlidir.

Girişlerde mutlaka e-Devlet üzerinden oluşturulabilen “Dijital Emekli Kimliği” veya fiziksel kart ibrazı zorunludur.'' hatırlatmasında bulundu.