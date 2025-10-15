Son Mühür - Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak maaş zammını beklerken, bankalar arasındaki promosyon yarışı hızla kızıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplam enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedildi. Maaş artışı beklentisinin artmasıyla birlikte bankalar, emeklileri çekmek amacıyla promosyon tutarlarını 32 bin liraya kadar yükseltti. Ekim ayı itibarıyla en yüksek promosyon teklifi 25 bin TL olurken, ek koşulların yerine getirilmesiyle bu rakam 32 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 7 bin TL’ye kadar olan ek ödüller ise; 2 otomatik fatura talimatı verilmesi, bankaya yeni emekli müşteri kazandırılması ve kredi kartı harcama hedeflerinin tamamlanmasıyla alınabiliyor.

Ekim 2025 Emekli promosyonları

Yapı Kredi:

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar temel promosyonun yanı sıra, fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek avantajlarla toplamda 30.000 TL’ye kadar nakit destek sunuyor.

Ziraat Bankası:

Emekli maaş tutarına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

QNB Finansbank:

Toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.

Türkiye Finans:

29.500 TL’ye ulaşan promosyon ve ödül paketi sunuyor. Maaşa bağlı olarak net promosyon 12.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Fatura talimatı, yedek hesap açılışı ve kredi kartı başvurusu gibi ek koşullarla ilave bonuslar sağlanıyor.

DenizBank:

27.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. 12.000 TL temel nakit promosyonun yanı sıra, bankacılık ürünlerini aktif kullananlara 8.000 TL ek promosyon ve kredi kartı harcamalarına 7.000 TL’ye kadar iade veriliyor.

Halkbank:

Emekli maaşına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

Akbank:

15.000 TL’ye kadar ana promosyonun yanında, otomatik fatura talimatı, yakın yönlendirmesi ve kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplamda 30.000 TL’ye ulaşan ödül imkânı sunuyor.

VakıfBank:

Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalarda 10 ayda toplam 15.000 TL’ye kadar nakit iade fırsatı sağlanıyor.

Albaraka Türk:

Toplam 32.000 TL’ye kadar promosyon ve ödül sunuyor. 25.000 TL’ye kadar temel promosyonun yanı sıra;

2 otomatik fatura talimatına: 1.500 TL

Her yeni emekli yönlendirmesine: 1.000 TL (toplamda 3.000 TL)

Kredi kartı harcamasına: 2.500 TL değerinde Worldpuan kazandırıyor.

ING:

28.000 TL’ye kadar nakit promosyon olanağı sağlıyor. Maaşa göre net promosyon tutarları:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Kuveyt Türk:

27.500 TL’ye kadar promosyon avantajı sunuyor.

24.000 TL’ye kadar temel promosyonun üzerine, yeni fatura talimatına 2.500 TL ve Sağlam Kart harcamalarına 1.000 TL’ye kadar altın puan kazandırıyor.

Garanti BBVA:

Promosyon tutarı 25.000 TL’ye yükseltildi. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanında, harcama, avans hesap ve sigorta ürünleriyle 10.000 TL’ye kadar ek bonus veriyor.

İş Bankası:

Toplam promosyon ve ödül miktarı 24.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor.

İki fatura talimatına 1.000 TL, yeni kredi kartı harcamalarına ise 8.000 TL’ye kadar MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor.

Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2025.

TEB (Türk Ekonomi Bankası):

Toplam 21.000 TL’ye varan promosyon imkânı sağlıyor.

12.000 TL’ye kadar temel promosyonun yanında, iki veya daha fazla otomatik fatura talimatı verenlere 9.000 TL ek ödeme yapılıyor.