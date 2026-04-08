İran’ın Katar’a yönelik yeni bir füze saldırısı girişiminde bulunduğu, ancak saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi. Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından gerçekleştirilen saldırının başarıyla önlendiğini açıkladı. Olayda herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

“Ateşkes kararının iletilmesi zaman alabilir”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile 2 haftalık ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt de füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıklamıştı.

ABD’li bir yetkili ise ateşkes kararının İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun alt kademelerine iletilmesinin zaman alabileceğini ifade etti.