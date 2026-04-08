Kuzey Kore’nin bir gün önce de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, ancak başarısız olduğu değerlendirilen denemenin ardından roketin izinin kaybolduğu bildirilmişti.

Fırlatışların, yılın başında iki ülke arasında sınır hattında yaşanan insansız hava aracı (İHA) geriliminin ardından gelmesi dikkat çekti.

“İHA olayı sonrası gerilim yükseldi”

Kuzey Kore, 10 Ocak’ta sınırlarına düşen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Güney Kore’yi hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore’de düşen İHA’ya ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verirken, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Güney Kore’de savcılık, Kuzey Kore’ye İHA uçurdukları iddiasıyla 3 kişi hakkında kovuşturma başlatmıştı.