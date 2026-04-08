İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. İran’ın peş peşe gerçekleştirdiği iki füze saldırısının, İsrail’in orta ve güney kesimlerini hedef aldığı bildirildi.

Saldırılar nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere Petah Tikva, Rishon Leziyon, Ramat Gan, Bnei Brak ile güneyde Birüssebi ve Lod kentlerinde sirenler çaldı.

“4 kişi hafif yaralandı”

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Petah Tikva’ya isabet eden füze parçaları iki katlı bir binada hasara yol açtı. İran’ın İsrail’in güneyine yönelik misillemesinde ise Birüssebi kentinde bir yola füze parçası düştüğü bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Birüssebi yakınlarındaki Tel Sheva yerleşiminde 4 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Misillemenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.