Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’dan füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini açıklarken, Abu Dabi’de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını duyurdu. BAE Savunma Bakanlığı, saldırıların tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye alındığını bildirdi. Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi ise Habşan gaz tesislerinde çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana bazı Arap ülkelerindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtiliyor.