Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik Bahreyn öncülüğünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarıya tepki gösterdi. Fu, tasarının dengeli olmadığını, İran’ı hedef alan yanlı bir yaklaşım içerdiğini ve sorunun temel nedenlerine değinmediğini ifade etti.

BMGK’deki oylamanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fu, Çin’in veto kararının gerekçelerini de paylaştı. “Bu tasarının dengeli olduğunu düşünmüyoruz. Sorunun kökenine inmiyor ve yalnızca İran’ı suçlayan bir yaklaşım içeriyor” diyen Fu, metnin mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Zamanlama uygun değil”

Fu, ABD ile İran arasında ateşkese yönelik görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekerek, söz konusu tasarının zamanlamasının da uygun olmadığını ifade etti. Fu, “Mevcut koşullar dikkate alındığında, Güvenlik Konseyinin böyle bir tasarıyı kabul etmesi son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle gemi trafiğinde aksaklıkların yaşandığı Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören tasarı, BMGK’de yapılan oylamada 11 lehte oya rağmen Çin ve Rusya’nın vetosuyla reddedildi. Oylamada Pakistan ve Kolombiya çekimser kaldı.