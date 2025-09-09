Son Mühür - Eylül ayı itibarıyla bankaların emeklilere yönelik sunduğu maaş promosyonları dikkat çekici seviyelere ulaşarak yoğun ilgi görmeye başladı. Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara, 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılan ödemeler 30 bin TL sınırına dayandı. Promosyonlar artık yalnızca maaş ödemeleriyle sınırlı kalmıyor; bankalar, otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı kullanımı, kredi çekimi ya da emekli yakını getirme gibi ek koşullarla ilave ödemeler sunarak tekliflerini çeşitlendiriyor.

Güncel banka promosyonları

Güncel emekli banka promosyonları şu şekilde:

Yapı Kredi: 27 bin TL’ye varan promosyon + mobil uygulama girişine özel ödeme.

ING: 28 bin TL promosyon + 13 bin TL’ye kadar ek ödül.

Şekerbank: 27.500 TL promosyon + ek bonus fırsatları.

Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.

DenizBank: 27 bin TL promosyon + 7.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama iadesi.

Türkiye Finans: 26 bin TL promosyon + 2.500 TL ek ödeme.

Albaraka Türk: 25 bin TL promosyon + 9.400 TL’ye varan ek ödül.

Garanti BBVA: 25 bin TL promosyon + 10 bin TL’ye kadar bonus.

QNB Finansbank: 20.400 TL promosyon + nakit iade fırsatları.

Vakıf Katılım: 18.500 TL’ye varan promosyon.

İş Bankası: 24 bin TL promosyon + 9 bin TL MaxiPuan.

TEB: 21 bin TL promosyon + fatura talimatına ek ödeme.