Son Mühür- Sosyal güvenlik alanında 2026 yılıyla birlikte yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, emeklilik için borçlanma yapmayı planlayan vatandaşların bütçesini önemli ölçüde etkileyecek. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun’un analizine göre, borçlanma oranlarının artması ve asgari ücrette beklenen yükseliş, maliyetleri yaklaşık %78 oranında artıracak.

Borçlanma oranlarında önemli artış

Mevcut durumda %32 olarak uygulanan borçlanma oranı, 2026 itibarıyla birçok kalemde %45’e çıkacak. Görünürde 13 puanlık artış gibi görünen oran farkı, gerçek maliyet hesaplamalarında %41 seviyesine ulaşacak.

Asgari ücret artışı maliyeti daha da yükseltecek

2026 başında asgari ücretin en az %25 oranında artırılması bekleniyor. Borçlanma tutarları doğrudan asgari ücret üzerinden hesaplandığı için bu artış, toplam maliyetleri katlayacak. Erdursun’un analizine göre birleşik etki şu şekilde:

%41 oran farkı

%25 asgari ücret artışı

Toplamda %78’e varan maliyet yükselişi

Buna göre, bugün 100.000 TL olan bir borçlanmanın 2026 başında yaklaşık 178.000 TL’ye çıkması öngörülüyor.

Hangi borçlanmalar etkilenecek?

Oranları artacak borçlanmalar şunlar:

Askerlik

Eğitim, doktora ve tıpta uzmanlık süreleri

Avukatlık stajı

Tutukluluk veya gözaltı süreleri

Aylıksız izin süreleri

Bağ-Kur ihyası

Oranları sabit kalacak ancak asgari ücret artışı nedeniyle maliyeti yükselecek borçlanmalar ise:

Doğum borçlanması

Yurtdışı borçlanması

31 Aralık 2025 kritik tarih

Erdursun’a göre, 2025 yılı sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut borçlanma oranları ve asgari ücret seviyesinden yararlanabilecek. Bu sayede:

%41’lik oran artışından etkilenmeyecek

Asgari ücret artışı devreye girmeyecek

Toplam maliyette yaklaşık %78’lik ek yükten korunacak

Başka bir deyişle, 2025 yılı içinde yapılan başvurular, 2026’da ödenecek ek maliyetleri önleyecek.

Emekliliğini 2026'ya bırakanlar dikkat

Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahmini %31–33 aralığında bulunuyor. Bu verilere göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13–14

Memur emeklilerine %19–20 oranında zam bekleniyor

Ancak emekliliğini 2026’ya erteleyenler, maaş hesaplamasında kullanılan büyüme katsayısı nedeniyle %2–5 aralığında kayıp yaşayabilir.

Geç kalanlar için maliyet geri dönüşsüz artacak

Erdursun, 2026 yılının borçlanma maliyetlerinin zirve yapacağı yıl olacağını vurguluyor. Emeklilik planı yapanlar için 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapmanın kritik önemde olduğu belirtiliyor.