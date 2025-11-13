Son Mühür- Sosyal güvenlik alanında 2026 yılıyla birlikte yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, emeklilik için borçlanma yapmayı planlayan vatandaşların bütçesini önemli ölçüde etkileyecek. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun’un analizine göre, borçlanma oranlarının artması ve asgari ücrette beklenen yükseliş, maliyetleri yaklaşık %78 oranında artıracak.
Borçlanma oranlarında önemli artış
Mevcut durumda %32 olarak uygulanan borçlanma oranı, 2026 itibarıyla birçok kalemde %45’e çıkacak. Görünürde 13 puanlık artış gibi görünen oran farkı, gerçek maliyet hesaplamalarında %41 seviyesine ulaşacak.
Asgari ücret artışı maliyeti daha da yükseltecek
2026 başında asgari ücretin en az %25 oranında artırılması bekleniyor. Borçlanma tutarları doğrudan asgari ücret üzerinden hesaplandığı için bu artış, toplam maliyetleri katlayacak. Erdursun’un analizine göre birleşik etki şu şekilde:
%41 oran farkı
%25 asgari ücret artışı
Toplamda %78’e varan maliyet yükselişi
Buna göre, bugün 100.000 TL olan bir borçlanmanın 2026 başında yaklaşık 178.000 TL’ye çıkması öngörülüyor.
Hangi borçlanmalar etkilenecek?
Oranları artacak borçlanmalar şunlar:
- Askerlik
- Eğitim, doktora ve tıpta uzmanlık süreleri
- Avukatlık stajı
- Tutukluluk veya gözaltı süreleri
- Aylıksız izin süreleri
- Bağ-Kur ihyası
- Oranları sabit kalacak ancak asgari ücret artışı nedeniyle maliyeti yükselecek borçlanmalar ise:
- Doğum borçlanması
- Yurtdışı borçlanması
31 Aralık 2025 kritik tarih
Erdursun’a göre, 2025 yılı sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut borçlanma oranları ve asgari ücret seviyesinden yararlanabilecek. Bu sayede:
%41’lik oran artışından etkilenmeyecek
Asgari ücret artışı devreye girmeyecek
Toplam maliyette yaklaşık %78’lik ek yükten korunacak
Başka bir deyişle, 2025 yılı içinde yapılan başvurular, 2026’da ödenecek ek maliyetleri önleyecek.
Emekliliğini 2026'ya bırakanlar dikkat
Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahmini %31–33 aralığında bulunuyor. Bu verilere göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13–14
Memur emeklilerine %19–20 oranında zam bekleniyor
Ancak emekliliğini 2026’ya erteleyenler, maaş hesaplamasında kullanılan büyüme katsayısı nedeniyle %2–5 aralığında kayıp yaşayabilir.
Geç kalanlar için maliyet geri dönüşsüz artacak
Erdursun, 2026 yılının borçlanma maliyetlerinin zirve yapacağı yıl olacağını vurguluyor. Emeklilik planı yapanlar için 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapmanın kritik önemde olduğu belirtiliyor.