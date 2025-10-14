Son Mühür - Eylül 2025 itibarıyla açıklanan TÜFE oranı yüzde 3,23 olurken, üç aylık kümülatif artış yüzde 7,5 olarak duyuruldu. Bu veriler doğrultusunda memur maaşlarında yüzde 13,64’lük zam ve 1.000 TL’lik taban farkı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Ne kadar zam olcak?

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre zam oranının yüzde 16,5 ile 18,5 aralığında olması öngörülüyor. Bu da hem memurlar hem de emekliler için enflasyona yakın bir artış anlamına geliyor. İsa Karakaş, açıklamalarında yalnızca rakamlara değil, vatandaşın alım gücüne de dikkat çekti. “Temel gıda ve konut fiyatlarındaki artış, alım gücünü ciddi biçimde düşürdü. Vatandaş hâlâ market kasasında inliyor” sözleriyle ekonomik tabloyu özetledi. Karakaş ayrıca, hükümetin 2025 sonu için enflasyonu yüzde 30’un altında tutma hedefini hatırlattı. Resmî hedef yüzde 28,5 iken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre beklenti yüzde 29,86.

“Yeter ki yüzde 30’u geçmesin” diyen Karakaş, son çeyrekte bazı kamu zamlarının ertelenebileceğini ifade etti. Bu durum, Ocak zammının nihai oranını dolaylı olarak etkileyebilir. Emeklilikte yeni sistem SGK Başuzmanı Karakaş, 2008 sonrası sisteme katılan memurların emeklilik tablosunda değişiklikler olduğunu vurguladı: “2008 sonrası SGK sistemine girenler 2033’ten önce emekli olamayacak” diyen Karakaş, analizini bu nedenle “eski sistem memur emeklileri” Bu açıklama, yeni sistemdeki genç memurların daha uzun bir çalışma dönemi geçireceğine işaret ediyor. Seyyanen zam olacak mı? Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte zam oranı tamamen netlik kazanacak. Mevcut tabloya göre, yüzde 16–18 arasında maaş artışı ve 1.000 TL’lik taban farkı neredeyse kesinleşmiş durumda. Seyyanen zam beklentisi ise bu yıl da karşılık bulmayacak gibi görünüyor. Artan gıda ve barınma maliyetleri karşısında yüzde 18’e varan maaş artışı, reel anlamda kayıpları telafi etmekte yetersiz kalabilir. Uzmanlar, Ocak zammının ardından alım gücünün korunması için vergi düzenlemeleri veya ek desteklerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.