Son Mühür - Milyonlarca emeklinin "Dilekçe ne zaman verilmelidir?" sorusuna Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıklık getirdi. Erdursun, özellikle SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) sigortalılarının yılbaşını beklemeden dilekçelerini vermelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdursun, 31 Aralık 2025'e kadar başvuru yapmayanların, 2026 yılında dilekçe verdiklerinde maaşlarında yaklaşık %5 civarında bir azalma yaşayacaklarını belirtti. Bu nedenle dilekçe verme zamanının büyük önem taşıdığını söyledi. Uzman, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilik dilekçelerinin yıl sonu ya da yılbaşı döneminde verilmesinin maaş açısından herhangi bir fark yaratmadığını ifade etti.

Erdursun, emeklilik sürecinde çeşitli alternatif yöntemlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti:

Yaklaşık 1,8 milyon TL ödeme yapılarak 202 gün içerisinde emeklilik hakkı elde edilebiliyor, ancak maaş nispeten düşük kalıyor. SSK'ya geçiş: Yaklaşık 420 bin TL ödeme ve 4 yıl 6 ay çalışma koşuluyla emeklilik sağlanabiliyor. Bu yöntem daha uzun sürüyor ancak daha az maliyetle emeklilik imkânı tanıyor.

Avantajlı olan hangisi?

Erdursun, hızlı emekli olmak isteyen ve yüksek tutarda ödeme yapabilecek kişilerin Bağ-Kur ihyası ile avantaj elde edebileceğini; daha az maliyetle ancak daha uzun süre çalışmayı tercih edenler için ise SSK’ya geçişin daha uygun olduğunu belirtti.