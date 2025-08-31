Kardak Krizi sırasında gösterdiği cesaret, soğukkanlılık ve vatan sevgisiyle hafızalara kazınan Emekli Deniz Yarbay İz Metin, yaşamını yitirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri, unutulmaz komutanın kaybıyla derin üzüntü yaşıyor.

Cesaretiyle tarihe geçti

1996 yılında yaşanan Kardak Krizi’nde Sualtı Taarruz Grup (SAT) Komutanı olarak görev yapan İz Metin, sergilediği üstün cesaret ve kararlı duruşuyla Türk kamuoyunda kahramanlık sembolü haline gelmişti. Görevi sırasında gösterdiği soğukkanlılık, yalnızca TSK içinde değil, halk arasında da takdirle anılmıştı.

Başsağlığı mesajları

Metin’in vefatı sonrası yayımlanan başsağlığı mesajlarında, onun vatan için verdiği mücadelenin ve kahramanlığının asla unutulmayacağı vurgulandı. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin güvenliği ve denizlerdeki haklarımız için verdiği mücadele, kahramanlığıyla hafızalarımıza kazınan İz Metin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, silah arkadaşlarına, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Vatan için gösterdiği cesaret daima hatırlanacaktır.”