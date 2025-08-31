İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti yürüttükleri iddia edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Öner ve Okumuş, haklarında hazırlanan suçlamalar doğrultusunda tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Yöneltilen suçlamalar

Şirket sahibi Emin Öner, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlamalarıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Genel müdür Gürcan Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlamasıyla yargı sürecine yönlendirildi.

Tutuklama kararı çıktı

Sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirmelerin ardından Emin Öner ve Gürcan Okumuş’un tutuklanmasına karar verdi. Böylece iki isim, soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

Kamuoyunda “askeri casusluk soruşturmaları” olarak bilinen dosya çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, 27 Ağustos’ta operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda Emin Öner ve Gürcan Okumuş gözaltına alınmış, haklarında örgütsel bağlantı ve casusluk faaliyetlerine ilişkin deliller toplandığı belirtilmişti.

Şirketlere kayyum atandı

Soruşturma kapsamında ASSAN Group çatısı altında faaliyet gösteren 10 şirkete de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Bu adım, şirketin tüm mali ve idari süreçlerinin devlet denetimine geçtiği anlamına geliyor.