Son Mühür- En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Teklifin görüşmeleri, TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında tamamlandı.

Genel Kurul’daki oylamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, düzenlemenin emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmekten uzak olduğunu savunarak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Meclis’te iki haftalık kesintisiz bir takip yürütüldü”

Özgür Özel, en düşük emekli maaşına ilişkin rakamın gündeme gelmesiyle birlikte CHP grubunun Meclis’te kesintisiz bir takip süreci yürüttüğünü belirtti. İki hafta boyunca milletvekillerinin Genel Kurul’u terk etmeden konuyu gündemde tuttuğunu ifade eden Özel, bu sürecin kamuoyunda karşılık bulduğunu söyledi.

Bu süreçte diğer muhalefet partilerinin de yapıcı bir tutum sergilediğini dile getiren Özel, oluşan kamuoyu baskısının iktidar milletvekilleri üzerinde etkili olduğunu savundu.

Genel Kurul’daki tartışmalara dikkat çekti

Genel Kurul görüşmeleri sırasında yaşanan gerginliklere de değinen Özel, emeklilerin durumunu sembolize eden bir materyale yönelik müdahalelerin Meclis tarihinde nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti. Özel, tartışmaların, kabul edilen düzenlemenin savunulmasında yaşanan zorlukların bir yansıması olduğunu ileri sürdü.

“Mücadele yeni bir aşamaya geçiyor”

Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Meclis sürecinin tamamlandığını belirten Özgür Özel, bundan sonraki aşamanın hem hukuki hem de toplumsal boyutta yürütüleceğini açıkladı. CHP’nin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını belirten Özel, başvurunun eşitlik ilkesi, sosyal devlet anlayışı ve insanca yaşam hakkı çerçevesinde yapılacağını ifade etti.

Özel, mücadelenin yalnızca yargı süreciyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, emeklilerin yaşadığı sorunların bundan sonraki süreçte meydanlarda, sokaklarda ve kamuoyunun bulunduğu her alanda gündemde tutulacağını söyledi. CHP’nin, emekliler ve emekçiler adına yürüttüğü siyasi mücadelenin sahada da devam edeceğini dile getirdi.