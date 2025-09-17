Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı kararı açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Mutlu hakkında “rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda 16 Eylül 2025 tarihli İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Bakanlık, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine dayanarak Mutlu’nun görevden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Mutlu’dan ilk açıklama: “AK Parti’ye katılmadığım için”

Görevden alınmasının ardından açıklama yapan Hasan Mutlu, sürecin siyasi bir baskının sonucu olduğunu ileri sürdü. Mutlu, “Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir” ifadelerini kullandı.

Belediye meclisi başkanvekili seçecek

Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçimi için tarih belli oldu. İlçe Belediye Meclisi, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da toplanarak başkanvekilini seçecek.