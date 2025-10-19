Son Mühür/ Beste Temel- Elektronik Medya Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri, Manisa’nın önemli üretim merkezlerinden Akhisar’ın zeytincilikteki kritik konumunu ve ilçedeki ekonomik gelişim hamlelerini Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili’den dinledi. Başkan Kayserili, toplantıda hem Akhisar’ın kültürel zenginliğini ön plana çıkaracak festivali hem de büyüyen sanayi bölgelerini detaylıca anlattı.

Leziz Akhisar Festivali ile yerel tatlar dünyaya açılıyor

Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan "Leziz Akhisar Festivali" hakkında bilgi vererek, etkinliğin üç yıllık titiz bir ön çalışma sonucu hayata geçirildiğini belirtti. Kayserili, Akhisar'ın zengin tarihi mirasının yanı sıra gastronomik açıdan da oldukça üst düzey bir kent olduğunu vurguladı. "Akhisar artık gurme rotalarının vazgeçilmez bir durağı oldu. İnsanlar özellikle buranın benzersiz lezzetlerini tatmak için geliyorlar," diyen Başkan, festival aracılığıyla pideli paça çorbası, keşkek, katmer, Akhisar Köftesi, kokoreç, sakatatlar ile zeytin ve zeytinyağlı menüler gibi yöresel tatları tüm Türkiye’ye ve uluslararası lezzet severlere tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Akhisar, zeytin üretiminde liderliğini endüstriyle güçlendiriyor

Akhisar ekonomisinin temel direği olan tarımsal üretimdeki gücüne değinen Kayserili, ilçenin yeşil zeytin ihtiyacının yüzde 70’ini, siyah zeytinin ise yüzde 30’unu tek başına karşıladığının altını çizdi. Zeytinyağı denince Ayvalık, zeytin denince Gemlik’in akla gelmesine rağmen, bu bölgelerde satılan ürünlerin büyük bir kısmının aslında Akhisar’dan geldiğini belirterek, “Akhisar zeytinin başkenti konumuna yükselmiş durumda,” yorumunu yaptı. Mevcut durumda biri Karma, diğeri Zeytin İhtisas olmak üzere iki Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) de tamamen dolduğunu açıklayan Kayserili, Akhisar Belediyesi’ne ait 5 bin dönümlük geniş bir arazide üçüncü bir sanayi bölgesini ‘endüstri bölgesi’ statüsünde kurmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bu hamle, ilçenin sadece tarımsal değil, endüstriyel alanda da büyüme hedefini gösteriyor.

İhracat çeşitliliğinde zirveye oynayan kent

Toplantıda söz alan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ise Akhisar’ın ekonomik dönüşümüne dikkat çekti ve çarpıcı ihracat rakamlarını paylaştı. Bir dönemler tütün üretimiyle anılan toprakların, bugün 17 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye zeytin lideri olduğunu belirten Demircan, “80 bin hektarlık verimli tarım arazisiyle Akhisar, Türkiye’nin en önemli gıda ambarlarından biri,” dedi. Demircan’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 27 sektörde ihracat kaydı tutulurken, Akhisar’ın 2024 yılında 23 farklı sektörde ihracat gerçekleştirmesi, ilçenin sektörel zenginliğini ve çeşitliliğini açıkça ortaya koyuyor. Zeytin ve zeytinyağı sektörü 47 milyon dolarla ihracatta ilk sırayı alırken; meyve sebze mamulleri 37 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller ise 31 milyon dolar döviz geliri sağladı. Akhisar’ın başlıca ihracat pazarları ise 35 milyon dolarla Irak, 20 milyon dolarla Fransa ve 11 milyon dolarla Almanya oldu. İlçe, 2024 yılında toplamda 110 ülkeye başarılı bir şekilde ürünlerini ulaştırmış oldu.

"İl olmak, ihracatı katlar" vurgusu

Başkan Demircan, konuşmasının sonunda Akhisar’ın il olma hedefine de değindi. Merhum Süleyman Demirel’in geçmişteki il vaadini hatırlatarak, Akhisar’ın Türkiye’nin 82. ili olmasının önemini vurguladı. Akhisar’ın Soma, Kırkağaç, Gördes, Demirci, Sındırgı ve Gölmarmara gibi çevre ilçeler için doğal bir çekim merkezi olduğunu belirten Demircan, Akhisar’ın il statüsüne geçmesi halinde, üretimi burada yapılıp başka illerde kayda alınan ihracat rakamlarının da ilçe hanesine yazılacağını ifade etti. Demircan, bu gerçekleştiğinde Akhisar’ın gerçek ihracat hacminin en az 2-3 kat artarak 500 milyon dolara ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.